Meloni accolta da presidente Eau e Guterres. In programma la foto di famiglia dei Capi di Stato e di Governo. Poi la Cerimonia del ‘World Climate Action Summit’

Secondo giorno di lavori a Dubai dove è partita la Cop28, la conferenza sul clima sotto l’egida dell’Onu che si svolgerà fino al prossimo 12 dicembre. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata all’Expo City, sede della ventottesima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. La premier è stata accolta dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.

Great occasion to catch up with fellow heads of state from all over the world at #COP28. All discussions today revolve around green transition and actions needed to counter climate change. pic.twitter.com/v74Mqtjhc3 — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) December 1, 2023

09:37 Solinas: “Approccio integrato a sfide ambientali globali”

Confermata anche quest’anno la presenza del programma Interreg Next Med alla conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici “COP28”, in corso a Dubai fino al 12 dicembre. Per la Regione Sardegna, autorità di gestione del programma, si tratta di un appuntamento fondamentale per condividere su scala globale soluzioni e strategie sviluppate per mitigare gli effetti del cambiamento climatico nello spazio mediterraneo. Oltre a una presenza fisica negli uffici della “Coalizione Mediterranea” sotto la guida dell’Unione per il Mediterraneo, è previsto il coinvolgimento di rappresentanti del programma Interreg NEXT MED in diversi eventi organizzati nei padiglioni dell’Unione europea, della Lega Araba, e dei governi egiziani, francesi, italiani e tunisini. “La partecipazione di NEXT MED alla COP28 – dice il presidente della regione, Christian Solinas – evidenzia l’importanza di un approccio collaborativo e integrato per affrontare le sfide ambientali globali, sottolineando il ruolo del programma come piattaforma unica nel promuovere soluzioni innovative e d’impatto”.

08:51 Guterres: “Destino umanità in bilico, agire subito”

“Proteggere il nostro clima è la più grande prova di leadership a livello mondiale. Il destino dell’umanità è in bilico”. Così il portoghese António Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite, parlando in occasione della cerimonia di apertura del ‘World Climate Action Summit’, il segmento di alto livello della Cop28 in corso all’Expo City di Dubai. Dopo essersi congratulato col presidente della Conferenza, Sultan Ahmed Al Jaber, per l’inizio positivo dei lavori di ieri “con l’operatività storica del Fondo ‘Loss and Damage’”, Guterres si è rivolto ai leader presenti negli Emirati Arabi Uniti sottolineando che “i ghiacciai stanno scomparendo davanti ai nostri occhi, provocando il caos in tutto il mondo: da frane e inondazioni, all’innalzamento del mare. Ma questo è solo un sintomo della malattia che mette in ginocchio il nostro clima. Una malattia che solo voi, leader globali, potete curare”. “I segni vitali della Terra stanno venendo meno – ha quindi aggiunto -: emissioni record, incendi feroci, siccità mortali e l’anno più caldo di sempre. Siamo a chilometri dagli obiettivi dell’Accordo di Parigi, e a pochi minuti dalla mezzanotte per il limite di 1,5 gradi. Ma non è troppo tardi. Potete prevenire lo schianto planetario e l’incendio. Abbiamo le tecnologie per evitare il peggio del caos climatico, se agiamo ora. Abbiamo bisogno di leadership, cooperazione e volontà politica. E ne abbiamo bisogno adesso”.

Il programma di oggi

Dopo la foto di famiglia dei Capi di Stato e di Governo prenderà il via la Cerimonia del ‘World Climate Action Summit’, il segmento di alto livello della Cop28. Meloni oggi parlerà alle due sessioni incentrate sui sistemi alimentari di fronte al cambiamento climatico (alle 13.30 ora locale) e sull’adattamento ai mutamenti dovuti al riscaldamento globale (alle 16.30). Ad aprire i lavori Re Carlo III poi sono in programma gli interventi dei leader. Attesa per il discorso del presidente della Cop28, il Sultan bin Ahmed Al Jaber in programma alle 14:45 mentre alle 15.50 parlerà Bill Gates, al Philanthropy Forum

