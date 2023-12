La premier a Dubai: "Sicurezza alimentare tra priorità della nostra politica estera"

Intervento della premier Giorgia Meloni alla sessione di alto livello della Cop28 in corso all’Expo City di Dubai dal titolo ‘Trasformare i sistemi alimentari di fronte al cambiamento climatico’. “Stiamo contribuendo al fondo Loss and Damage con 100 milioni di euro per contribuire a raggiungere gli obiettivi di questa Cop28“, ha detto la Premier.

Sicurezza alimentare tra priorità nostra politica estera

“La sicurezza alimentare per tutti è una delle priorità strategiche della nostra politica estera, e per questo motivo una parte molto importante del nostro progetto per l’Africa, il Piano Mattei, si rivolge al settore agricolo”, ha spiegato la presidente del Consiglio. “Ma il nostro obiettivo – aggiunge – non è quello di fare beneficenza, perché la mia idea è che all’Africa non serve, serve qualcosa di diverso, ovvero la possibilità di competere su basi paritarie. Quindi noi dobbiamo aiutare il continente” africano “a prosperare con le proprie risorse. Un continente che detiene il 65% delle terre arabili del mondo, che con addestramento e tecnologia adeguate potrebbe assicurare la produzione alimentare autosufficiente e una crescita economica”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata