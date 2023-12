Il discorso del segretario generale delle Nazioni Unite alla cerimonia di apertura del ‘World Climate Action Summit’

Il secondo giorno di lavori alla Cop28 di Dubai si è aperto con le parole di António Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ha parlato in occasione della cerimonia di apertura del ‘World Climate Action Summit’, il segmento di alto livello della conferenza sul clima dell’Onu in corso all’Expo City di Dubai.

Destino dell’umanità in bilico

“Proteggere il nostro clima è la più grande prova di leadership a livello mondiale. Il destino dell’umanità è in bilico”. Dopo essersi congratulato col presidente della Conferenza, Sultan Ahmed Al Jaber, per l’inizio positivo dei lavori di ieri “con l’operatività storica del Fondo ‘Loss and Damage’”, ha detto rivolgendosi ai leader presenti negli Emirati Arabi Uniti sottolineando che “i ghiacciai stanno scomparendo davanti ai nostri occhi, provocando il caos in tutto il mondo: da frane e inondazioni, all’innalzamento del mare. Ma questo è solo un sintomo della malattia che mette in ginocchio il nostro clima. Una malattia che solo voi, leader globali, potete curare”. “I segni vitali della Terra stanno venendo meno – ha quindi aggiunto -: emissioni record, incendi feroci, siccità mortali e l’anno più caldo di sempre. Siamo a chilometri dagli obiettivi dell’Accordo di Parigi, e a pochi minuti dalla mezzanotte per il limite di 1,5 gradi. Ma non è troppo tardi. Potete prevenire lo schianto planetario e l’incendio. Abbiamo le tecnologie per evitare il peggio del caos climatico, se agiamo ora. Abbiamo bisogno di leadership, cooperazione e volontà politica. E ne abbiamo bisogno adesso”.

#LIVE The stage is set, and the world is waiting. Tune in to the World Climate Action Summit as our ambitions become actions and our promises become progress. 🌍➡️ #COP28 #ClimateAction #UniteActDeliver https://t.co/mSSXwHD7e5 — COP28 UAE (@COP28_UAE) December 1, 2023

Caos climatico sta alimentando fuoco dell’ingiustizia

“Il nostro mondo è ineguale e diviso. Il caos climatico sta alimentando il fuoco dell’ingiustizia”, ha dichiarato Guterres. “Il riscaldamento globale sta distruggendo i bilanci, facendo lievitare i prezzi dei prodotti alimentari, sconvolgendo i mercati energetici e alimentando una crisi del costo della vita. L’azione per il clima può far girare l’interruttore”, ha spiegato Guterres riferendosi poi all’energia rinnovabile come a un “dono”. “Fa bene al nostro pianeta, alla nostra salute e alle nostre economie – ha ricordato -. Pulisce la nostra aria. Soddisfa la crescente domanda di energia nel mondo. Collega milioni di persone all’elettricità a prezzi accessibili. Porta stabilità e sicurezza ai mercati. E fa risparmiare denaro: l’energia rinnovabile non è mai stata così economica”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata