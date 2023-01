Il nuovo attacco contro la famiglia reale nelle interviste con le emittenti Itv e Cbs

Nuovo attacco del principe Harry alla famiglia reale britannica. “Vorrei riavere mio padre e mio fratello indietro“, ha detto Harry in due interviste con Tom Bradby di Itv e con l’emittente televisiva statunitense Cbs, secondo quanto riporta la Bbc. Girata in California, dove vivono i duchi di Sussex, l’intervista di Itv vedrà anche Harry fare riferimento alla “fuga e alla semina” di storie, prima di aggiungere: “Voglio una famiglia, non un’istituzione”. Il giornalista di Cbs News Anderson Cooper, parlando con la Bbc, ha descritto l’intervista come “esplosiva”: il principe Harry, spiega, afferma di essere stato “tradito” con “briefing, fughe di notizie e storie contro di me e mia moglie”.

Entrambe le interviste andranno in onda l’8 gennaio, due giorni prima dell’uscita dell’autobiografia del principe ‘Spare’. Nel libro ci si aspetta che Harry approfondisca il suo rapporto con il fratello William. L’editore Penguin Random House definisce l’autobiografia, in libreria dal 10 gennaio, “una pubblicazione storica piena di intuizioni, rivelazioni, autoesame e saggezza conquistata a fatica sull’eterno potere dell’amore sul dolore“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata