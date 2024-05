La conferma è arrivata con un post pubblicato su Instagram dall'hair stylist

Non è Belen, ma ha lo stesso cognome della showgirl argentina la nuova fiamma di Antonino Spinalbese. La nuova compagna dell’hair stylist si chiama infatti Ainhoa Rodriguez, è genovese e lavora in uno studio di tatuaggi a Milano. La conferma della relazione tra i due è nella foto postata da Spinalbese sul suo profilo Instagram, con la coppia sorridente nel corso di un viaggio in Svizzera.

La rivelazione del legame da parte di Spinalbese arriva dopo mesi di voci sulla loro frequentazione. Ma tra i suoi followers non si fermano i paragoni con la vecchia fiamma, da cui ha avuto anche una figlia nel 2021. “Sembra Belen“, sottolinea infatti un utente in un commento al post…

