La relazione tra l'attrice e l'imprenditore è stata ufficializzata a gennaio 2023

Grande sorpresa per Matilde Brandi, che ha ricevuto una proposta di matrimonio dal compagno Francesco Tafanelli all’Isola dei Famosi. L’imprenditore napoletano, di professione sales manager, è volato appositamente in Honduras per incontrare l’attrice, con cui ha iniziato una relazione ufficializzata nel 2023.

Brandi, notevolmente emozionata, è scoppiata in lacrime ascoltando le parole del compagno: “Quando torneremo in Italia prometto che indosserai il vestito più importante, quello bianco come il riso”. L’attrice era reduce da una dolorosa rottura con il padre delle sue due figlie, Marco Costantini. A farla conoscere con Tafanelli è stata Manila Nazzaro, anche lei da poco convolata a nozze.

