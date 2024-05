Il figlio dell'attore francese è stato ospite della trasmissione 'Domenica In' condotta da Mara Venier

Anthony Delon torna a ‘Domenica In’ e nel salotto di Mara Venier commenta gli ultimi rumors che stanno facendo discutere in Francia su una presunta lite tra fratelli e la malattia del padre Alain: “In questo momento sta abbastanza bene, se la cava e va avanti. Ci sono state e ci sono liti in corso… per me l’ho chiuso in un certo modo, perché in quanto figlio ho voluto rispettare le volontà di mio padre e la sua volontà era di rimanere a casa sua ed è quello che succede, ecco. Questo è tutto, poi la stampa si è impadronita di tante cose ma per chiudere questa storia io credo che mio padre ha lavorato tutta la vita e credo che abbia il diritto di terminare la sua vita dove vuole“.

