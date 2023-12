Il conduttore ospite di Fabio Fazio risponde alle accuse della ex moglie

Stefano De Martino ospite a a “Che tempo Che fa” risponde a Belen Rodriguez che a ‘Domenica In’ su Rai1 ha detto: “Non ha saputo essere un marito, perché non mi ha amato. L’ho lasciato con una lettera”. “Quando finiscono le ralzioni ci sono sempre due verità. C’è chi vuole rendere pubblica la propria e chi no. Io ho deciso di non rendere pubblica la mia”, ha detto il popolare conduttore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata