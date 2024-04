Continua il periodo nero dopo le vicende giudiziarie e la separazione con Fedez

Continua il periodo nero di Chiara Ferragni, che dopo un lungo silenzio social in seguito alle vicende giudiziarie e alla separazione con il marito Fedez sta cercando di ripartire su Instagram con una serie di post focalizzati sul lavoro nell’ambito della moda più che sulle vicende della vita privata. Sono stati cinque i post dell’influencer nell’ultima settimana, in cui Ferragni sfoggia una nuova linea di vestiti tra cui un body trasparente. Ma la reazione degli utenti social non è stata quella attesa: sotto ogni post sono stati più gli insulti e i commenti di scherno che quelli positivi. E questo ha portato l’influencer a chiudere nuovamente i commenti sul suo profilo.

