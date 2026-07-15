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giovedì 16 luglio 2026

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Governo battuto alla Camera sulla legge elettorale, le opposizioni esultano: le foto

Governo battuto alla Camera sulla legge elettorale, le opposizioni esultano: le foto
Esultanza delle opposizioni dopo la bocciatura dell’emendamento 1.1077 Bignami in occasione dei lavori sulla legge elettorale (Foto Mauro Scrobogna / LaPresse)
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Dopo il voto in Aula alla Camera di ieri, che per 188 a 187 ha visto andare sotto la maggioranza su un emendamento voluto da FdI con Udc e Nm e appoggiato, sulla carta, anche da FI e Lega, a Montecitorio è stata grande l’esultanza dei parlamentari di opposizione, che subito dopo hanno cominciato a chiedere che Giorgia Meloni si dimetta. Ecco le foto dei momenti che hanno seguito il voto.

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