Legge elettorale, Camera approva il subemendamento sul voto dei fuorisede – La diretta

All’indomani della sconfitta per un voto ieri in Aula alla Camera, quando l’emendamento alla legge elettorale sulle preferenze voluto da FdI, Udc e Nm e appoggiato, sulla carta, anche da FI e Lega, è stato bocciato, e la conseguente richiesta delle opposizioni alla premier Giorgia Meloni di dimettersi, il governo andrà avanti. Ne è certo il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani: “Non intendiamo concludere questa esperienza di governo. Il centrodestra ha lavorato bene per quattro anni, c’è stato questo episodio di ieri che intendiamo superare”, ha detto Ciriani. Ma dalle opposizioni continuano ad arrivare attacchi e richieste di dimissioni. Intanto oggi prosegue l’esame della legge in Aula e si va avanti con le votazioni.

QUI LE FOTO DELL’ESULTANZA DELLE OPPOSIZIONI IN AULA DOPO IL VOTO