Brugine, 75enne morto nel Padovano: investito dal trattore guidato dal figlio

Un uomo di 75 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro, in una azienda agricola e di allevamento a Brugine, in provincia di Padova. E’ successo martedì pomeriggio intorno alle ore 17. Secondo le prime ricostruzioni la vittima era il titolare della ditta, investito nella fase di retromarcia da un trattore guidato dal figlio, impegnato nelle operazioni di carico e scarico di cereali. L’uomo, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Padova, dove nella tarda serata è successivamente deceduto. L’area dell’incidente e il mezzo agricolo sono stati sequestrati. Sul posto, per i rilievi di rito, sono intervenuti i militari della Stazione Carabinieri di Agna.