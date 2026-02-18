Olimpiadi 2026, Lollobrigida: "Da giocatori mi aspetto correttezza, bimbi li guardano"

“Io sono invidiosa perché per far innamorare la gente del mio sport ho dovuto aspettare 35 anni e l’occasione di un’Olimpiade in Italia. I valori che i calciatori trasmettono sono i valori che tutti i bambini desiderano, quindi vorrei consigliargli di rispecchiare e incarnare la correttezza, che i bambini li guardano. Hanno questa fortuna che per me è un privilegio”. Lo dice a LaPresse Francesca Lollobrigida, campionessa olimpica nel pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano Cortina sui 3000 e 5000 metri, rispondendo su quali valori il mondo del calcio dovrebbe apprendere da quello olimpico, in questi giorni di aspre polemiche in tema di sportività dopo il derby d’Italia.