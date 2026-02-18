Lindsey Vonn, dalla caduta alle Olimpiadi alla morte del cane: i giorni no della sciatrice

L’ultima settimana è stata decisamente complicata per Lindsey Vonn. La sciatrice statunitense, che ha lasciato l’Italia per tornare in patria dopo i quattro interventi subiti per la terribile caduta nella gara di discesa libera dello scorso 9 febbraio, su Instagram ha raccontato più nel dettaglio il difficile momento che sta attraversando.

Se il giorno dopo la caduta aveva descritto ai suoi tifosi tutto il proprio rammarico per il sogno sfumato, già anticipato dal padre che aveva parlato di “carriera finita”, nelle ultime ore la sciatrice a stelle e strisce ha esplicitato il profondo dolore per la scomparsa del suo amato cane, Leo.

L’animale è morto il 9 febbraio, lo stesso giorno in cui Lindsey Vonn è caduta fratturandosi la gamba sinistra. Una giornata maledetta, tanto che la sciatrice non riesce ancora a farsene una ragione.

“Non riesco ancora ad accettare che se ne sia andato“, ha scritto in un post di Instagram. “Mentre ero distesa nel mio letto d’ospedale il giorno dopo l’incidente, gli abbiamo detto addio. Avevo perso così tante cose importanti per me in così poco tempo. Non riesco a crederci”.

Nelle foto postate sul social i due appaiono in momenti spensierati e in altri più complicati; la stessa Lindsey Vonn ha ricordato che il cane era afflitto da un tumore che lo stava facendo soffrire terribilmente. “Il suo corpo non riusciva più a stare al passo con la sua mente forte“, ha scritto. “È stato con me dal mio secondo infortunio al legamento crociato anteriore, quando avevo più bisogno di lui. Mi ha tenuto compagnia sul divano mentre guardavo le Olimpiadi di Sochi. Mi ha tirato su quando ero giù. Si sdraiava accanto a me e mi coccolava, facendomi sempre sentire al sicuro e amata. Abbiamo passato così tante cose insieme in 13 anni”.

La sciatrice ha ammesso che avrà bisogno di tempo per elaborare emotivamente tutto ciò che sta passando, ma che la rassicura sapere che il suo adorato Leo non sta più soffrendo. “Sarà sempre il mio primo amore. Penserò a lui quando chiuderò gli occhi durante il prossimo intervento“, ha scritto ancora a chiusura del suo post Instagram.