Secondo alcuni media americani l'uomo è stato nella stessa base dell'attentatore di New Orleans

Il conducente del cybertruck Tesla esploso fuori dalle Trump Towers a Las Vegas sarebbe un militare in servizio attivo dell’esercito americano che stava prestando servizio in Germania ma che era in licenza in Colorado al momento dell’incidente. Lo riporta la Cbs. Si tratterebbe di Matthew Alan Livelsberger.

L’emittente americana ha parlato con due parenti dell’uomo che hanno spiegato di non essere a conoscenza del suo coinvolgimento nell’accaduto ma hanno confermato che il militare aveva noleggiato un cybertrack. Un parente ha riferito alla Cbs che la moglie non aveva sue notizie da diversi giorni.

Media, attentatore New Orleans e conducente Tesla sono stati in stessa base

L’emittente statunitense Denver7 riferisce di avere saputo da diverse fonti informate che l’attentatore di New Orleans, Shamsud-Din Jabbar, e il conducente del cybertruck Tesla esploso davanti al Trump hotel di Las Vegas, identificato come Matthew Livelsberger, avevano prestato servizio nella stessa base militare. Le fonti aggiungono che le autorità stanno indagando su un possibile legame fra i due attacchi.

Il conducente che, alla guida di un pick-up, a New Orleans si è lanciato nel giorno di Capodanno contro una folla di persone tra Bourbon Street e Iberville Street, provocando 15 morti, è stato identificato dall’Fbi come Shamsud-Din Jabbar, 42 anni, cittadino Usa del Texas. È emerso che era un veterano dell’esercito: si era arruolato nel 2007, prestando servizio attivo nelle risorse umane e nella tecnologia dell’informazione e schierandosi in Afghanistan dal 2009 al 2010; si era trasferito alla riserva dell’esercito nel 2015 e aveva lasciato il servizio nel 2020 con il grado di sergente maggiore. È stato ucciso dalla polizia dopo che, una volta uscito dal pick-up a New Orleans, ha aperto il fuoco contro gli agenti che erano intervenuti e tre di loro hanno risposto al fuoco, secondo quanto riferito dalla polizia locale. Sempre nel giorno di Capodanno, un cybertruck Tesla è esploso davanti davanti a un hotel di Las Vegas di proprietà del presidente eletto Donald Trump: secondo le ricostruzioni fornite dalla stampa, il conducente del mezzo sarebbe Matthew Livelsberger, anche lui veterano Usa, che l’avrebbe affittato a Colorado Springs e avrebbe poi guidato fino in Nevada.

