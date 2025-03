Il miliardario su X: "Volere un governo per i propri governi"

Nuovo attacco di Elon Musk all’Unione europea. Il miliardario ha usato la sua piattaforma X per postare una bandiera dell’Unione europea ‘modificata’, con falce e martello inseriti al centro del cerchio formato dalle 12 stelle, e la frase “Immagina di amare così tanto essere governato, da volere un governo per i tuoi governi”, sotto il titolo ‘L’Unione europea’.

The European Union pic.twitter.com/jSekngONo1 — Elon Musk (@elonmusk) March 13, 2025

Musk e il movimento Mega per l’Europa

Questa è solo l’ultima delle provocazioni del patron di Tesla e SpaceX nei confronti dell’Unione europea. Subito dopo l’insediamento di Donald Trump infatti, il magnate ha puntato all’Europa lanciando il movimento Mega: ‘Make Europe Great Again’ (sulla falsa riga del Maga trumpiano) con l’intento di portare nel Vecchio continente la retorica nazionalista che ha caratterizzato la prima presidenza Trump e che sta caratterizzando anche i primi mesi di questo secondo mandato. A quell’appello hanno fatto poi seguito una serie di uscite in favore di diversi partiti politici di estrema destra (quella nei confronti dell’Afd in Germania per esempio) e di ingerenze dello stesso Musk nella vita politica di Bruxelles.

Le vendite di Tesla in Europa

Le “colorite” uscite del magnate sudafricano rispetto all’Europa hanno però avuto effetti non propriamente positivi sulle tasche dello stesso Musk. I danni più tangibili li ha subiti Tesla, azienda che più di ogni altra (X, SpaceX ecc) contribuisce alla ricchezza dell’imprenditore alla guida del Doge (il nuovo dipartimento creato da Trump per sovrintendere al taglio della spesa pubblica). Se nel 2024 il trend è stato negativo in tutto il mondo, con vendite globali in calo dell’1,1% rispetto al 2023, il 2025 non è iniziato meglio soprattutto nel vecchio continente. Come riporta un articolo di Wired, in Norvegia, Francia e Spagna le vendite di gennaio hanno fatto segnare cali del 37,9%, del 63,4% e addirittura del 75,4%.

C’è poi un altro aspetto, altrettanto tangibile, che vede protagonisti gruppi e attivisti che hanno preso di mira il marchio di auto elettriche con vere e proprie campagne di boicottaggio: migliaia sono le persone che hanno visto il proprio veicolo “marchiato” da adesivi anti-Musk o addirittura vandalizzato con scritte contro il tycoon.

