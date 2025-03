Le parole del presidente americano durante un discorso per il Women's History Month

“Il primo giorno, ho reso ufficiale la politica degli Stati Uniti secondo cui esistono solo due generi: maschile e femminile… C’è qualcuno in questa stanza che non è d’accordo? Pensavo che forse qualcuno della stampa avrebbe alzato la mano”. Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, durante il suo discorso nella East Room della Casa Bianca in cui ha celebrato il Women’s History Month in cui il governo statunitense onora il contributo delle donne nella storia americana.

