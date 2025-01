Nell'esplosione sette persone sono rimaste ferite. Musk: "Indaghiamo" Le immagini diffuse sui social sono diventate rapidamente virali

Una persona è morta e altre sette sono rimaste ferite quando un camion Tesla ha preso fuoco ed è esploso davanti all’hotel di Las Vegas del presidente eletto Donald Trump. Lo riferiscono le autorità locali. La polizia metropolitana di Las Vegas e i vigili del fuoco della contea di Clark hanno dichiarato in una conferenza stampa che una persona è morta all’interno del veicolo. Altre sette persone nelle vicinanze hanno riportato ferite lievi e sono state portate in ospedale per le cure. Non sono ancora note le cause dell’incendio.

Eric Trump, figlio del presidente eletto e vicepresidente esecutivo della Trump Organization, ha pubblicato un post sull’incendio su X elogiando i vigili del fuoco e le forze dell’ordine locali “per la loro risposta rapida e professionalità”.

Earlier today, a reported electric vehicle fire occurred in the porte cochère of Trump Las Vegas. The safety and well-being of our guests and staff remain our top priority. We extend our heartfelt gratitude to the Las Vegas Fire Department and local law enforcement for their…

Sempre su X è intervenuto il patron di Tesla, Elon Musk. “Al momento l’intero team senior di Tesla sta indagando sulla questione. Pubblicheremo ulteriori informazioni non appena sapremo qualcosa. Non abbiamo mai visto niente del genere”, ha scritto il magnate.

The whole Tesla senior team is investigating this matter right now.

Will post more information as soon as we learn anything.

We’ve never seen anything like this. https://t.co/MpmICGvLXf

— Elon Musk (@elonmusk) January 1, 2025