Hanno barricato gli ingressi e srotolato una bandiera palestinese

Decine di manifestanti hanno occupato un edificio della Columbia University, a New York, barricando gli ingressi e srotolando una bandiera palestinese da una finestra.

Si tratta dell’ultimo episodio che vede protagonisti i campus universitari americani, dove nelle ultime settimane sono state organizzate decine di manifestazioni contro la guerra Israele-Hamas a Gaza. Nelle immagini, diffuse sui social dove sono diventate immediatamente virali, si vedono i manifestanti entrare nella Hamilton Hall mentre portano all’interno dell’edificio mobili e transenne di metallo. Questo fu uno dei tanti palazzi occupati durante la protesta del 1968 per i diritti civili e contro la guerra in Vietnam.

Decine arresti fra Texas e Utah

In seguito alle proteste decine di persone sono state arrestate in Texas e Utah. Almeno 40 i dimostranti messi in manette ad Austin, che si aggiungono ai 50 della scorsa settimana. Poco più tardi, 17 studenti sono stati fermati durante un sit-in organizzato fuori dall’ufficio del rettore nell’Università dello Utah.

