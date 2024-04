Alle Cascate del Niagara una coppia si è addirittura sposata prima che il cielo si oscurasse

Pochi minuti ma grandi emozioni lunedì in Nord America dove milioni di persone hanno vissuto la straordinaria eclissi totale di sole. Da Mazatlan, in Messico, a Cleveland, negli Stati Uniti, ecco come gli appassionati si sono goduti l’eclissi. Alle Cascate del Niagara una coppia ha deciso di sposarsi pochi minuti prima che si oscurasse il cielo.

