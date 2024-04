Migliaia gli ospiti al tradizionale appuntamento di Pasquetta

Nonostante il maltempo è andata in scena nei giardini della Casa Bianca la tradizionale ‘Caccia alle uova’ di Pasqua (Easter egg roll), un evento che va in scena a Pasquetta dal lontano 1878. Migliaia gli ospiti, tra cui tantissimi bambini, invitati tramite una lotteria online. Tra loro diverse famiglie di militari e veterani. Joe Biden si è mischiato alla folla divertendosi a giocare con i più piccoli. La First Lady, Jill Biden, ha scelto il tema di quest’anno ‘EGGucation’ – che unisce le parole ‘uovo’ e ‘istruzione’.

