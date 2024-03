La manifestazione dopo il discorso di Biden sullo stato dell'Unione

Centinaia di persone filo-palestinesi hanno manifestato davanti alla Casa Bianca per attirare l’attenzione sulla guerra nella Striscia di Gaza. La protesta è andata in scena mentre Joe Biden teneva il suo discorso al Congresso sullo Stato dell’Unione. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che le forze armate statunitensi allestiranno un porto temporaneo al largo di Gaza, agendo nel contesto di una spinta internazionale per creare una rotta marittima per cibo e altri aiuti umanitari. I funzionari statunitensi hanno affermato che, probabilmente, ci vorranno settimane prima che il molo diventi operativo. L’annuncio segnala un ulteriore coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra e l’escalation delle tensioni e dei combattimenti nella regione.

