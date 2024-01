Plebiscito per la 52enne nella piccola località turistica

Plebiscito per Nikki Haley a Dixville Notch, piccola località turistica nel New Hampshire, tradizionalmente primo paese a dichiarare il risultato delle primarie dal 1960. La 52enne candidata repubblicana ha conquistato tutti e 6 i voti degli elettori repubblicani lasciando a 0 il suo rivale Donald Trump e gli altri candidati. I risultati sono stati comunicati subito dopo la mezzanotte. A Dixville Notch si sono radunati tanti giornalisti per documentare l’evento: si parla di un rapporto di 10-1 rispetto agli elettori.

