Nikki Haley L’ex presidente l’ha confusa con Nancy Pelosi attribuendole delle responsabilià i fatti del 6 gennaio 2021mette in dubbio le capacità mentali di Donald Trump dopo che il tycoon l’ha confusa on l’ex presidente della Camera Nancy Pelosi quando parlava dell’attacco del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti. “Ha menzionato il mio nome, più volte ma non ero là. Ha detto anche più volte di essersi candidato con Obama, ma non è vero. Ecco cosa succede quando hai 80 anni: non sei più acuto come una volta”, ha detto la candidata repubblicana che ha parlato in New Hampshire.

