Il tycoon: "Non è abbastanza dura e intelligente"

L’ex presidente Donald Trump ha attaccato la rivale Nikki Haley, come lui in corsa per la candidatura repubblicana alla Casa Bianca, durante una manifestazione a Concord, nel New Hampshire. “La conosco molto bene, non è abbastanza dura, non è abbastanza intelligente e non è stata abbastanza rispettata. Non può fare questo lavoro”, ha detto Trump.

