La cifra record del governatore della Florida per la corsa alle presidenziali

Il governatore della Florida Ron DeSantis ha raccolto 8,2 milioni di dollari per la sua campagna presidenziale nelle prime 24 ore, una cifra record che ha di gran lunga superato l’importo messo insieme dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden nello stesso periodo. DeSantis ha lanciato ufficialmente la sua candidatura mercoledì in una diretta streaming su Twitter con Elon Musk ma la connessione si è bloccata più volte, rendendo complicato per la maggior parte degli utenti ascoltare il suo annuncio in tempo reale.

