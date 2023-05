Il governatore della Florida ufficializza la corsa con i Repubblicani. Ma problemi tecnici rovinano la sua diretta streaming con Musk

Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha ufficializzato la sua candidatura alle presidenziali Usa 2024 con il partito Repubblicano. Lo ha annunciato con un tweet: “Mi candido alla Presidenza per guidare il Grande Ritorno Americano”.

I’m running for president to lead our Great American Comeback. pic.twitter.com/YmkWkLaVDg — Ron DeSantis (@RonDeSantis) May 24, 2023

La diretta con Musk e i problemi tecnici

DeSantis avrebbe dovuto fare l’annuncio in una diretta streaming su Twitter con Elon Musk, ma non è stato possibile a causa di problemi tecnici. Dopo diverse interruzioni dello streaming, a causa dell’alto numero di utenti collegati non è stato possibile ascoltare la voce del governatore della Florida.

Lo sfottò di Biden

La Casa Bianca ha sfruttato l’inconveniente per sfottere il duo Musk-DeSantis, pubblicando un post sull’account Twitter utilizzato dal presidente Joe Biden per la sua campagna per la rielezione, nel quale vengono invitati gli elettori Dem a fare donazioni. “Questo link” funziona, è la didascalia che correda un’immagine della coppia Biden-Harris.

