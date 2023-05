Originario di Cisterna viveva da anni a Miami, l'ultima volta era stato visto in Florida il 26 aprile

È stato trovato morto nella baia di San Francisco l’italiano, Vittorio Marianecci di 57 anni originario di Cisterna di Latina, scomparso negli Stati Uniti. La polizia di San Francisco sta indagando per ricostruire le dinamiche dell’accaduto.

Ieri era stato diramato un appello per ritrovarlo. Marianecci era stato visto l’ultima volta in Florida mercoledì 26 aprile, avrebbe dovuto volare per Seattle, Washington, giovedì 27 aprile, ma non è mai arrivato. Il cugino aveva scritto su Facebook che era andato per lavoro a Seattle per poi proseguire, sempre per lavoro, a Las Vegas dove non è mai arrivato.

