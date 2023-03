Shou Zi Chew: "La nostra sede centrale è a Los Angeles e a Singapore e oggi abbiamo 7.000 dipendenti negli Stati Uniti"

Ancora scontro tra Stati Uniti e TikTok. L’amministrazione Biden, infatti, teme che l’azienda cinese possa controllare gli americani e manipolare i contenuti. Il Ceo del colosso social, Shou Zi Chew, è stato ascoltato ieri da una commissione del Congresso degli Stati Uniti e ha spiegato perché la popolare app non dovrebbe, a suo parere, essere bandita nel Paese.

“TikTok ha spiato giornalisti americani. Può dire con certezza, al 100%, che né Bytedance né i dipendenti di TikTok possono prendere di mira altri americani con tecniche di sorveglianza simili?”, ha chiesto la repubblicana Cathy McMorris Rodgers. “Prima di tutto, non sono d’accordo con la definizione di spionaggio. Si trattava di un’indagine interna“, ha risposto Shou Zi Chew. “Proteggeremo i dati degli utenti statunitensi. Ora, TikTok non è disponibile in Cina. La nostra sede centrale è a Los Angeles e a Singapore e oggi abbiamo 7.000 dipendenti negli Usa”, ha aggiunto il Ceo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata