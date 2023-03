Alcuni impiegati dell'azienda cinese ByteDance avevano impropriamente ottenuto i dati di alcuni utenti americani dell'app

“Consentitemi di affermarlo in modo inequivocabile: ByteDance non è un agente della Cina o di qualsiasi altro Paese“. Sono le parole che il Ceo di TikTok, Shou Zi Chew, pronuncerà nell’audizione in programma giovedì al Congresso anticipate dai media Usa. “TikTok non ha mai condiviso i dati degli utenti statunitensi con il governo cinese e non onorerebbe tale richiesta se mai gli fosse fatta”, dirà ancora Chew.

