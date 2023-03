I fotomontaggi circolano sui social da ieri, nonostante sia stata rimandata la decisione sull'incriminazione: si tratta di immagini molto realistiche

Fotomontaggi di un Donald Trump arrestato dalla polizia hanno iniziato a circolare sui social media, sebbene non vi siano ancora indicazioni sull’incriminazione dell’ex presidente, per la vicenda dei soldi pagati sottobanco alla pornoattrice Stormy Daniels. Le immagini mostrano un Trump che fa resistenza alla polizia di New York nelle fasi dell’arresto, mentre alcune delle foto pubblicate su Twitter mostrano l’ex presidente trattenuto a terra dagli agenti, o mentre fugge per evitare le manette.

Il primo a condividere i fotomontagggi su Twitter è stato Eliot Higgins, fondatore e direttore creativo del collettivo investigativo Bellingcat, che ha spiegato di avere utilizzato per la loro realizzazione un software di Intelligenza Artificiale denominato MidJourney V5. Alcuni utenti hanno poi rilanciato le foto senza spiegarne il contesto, generando confusione sul social media.

