Il 'Boss' premiato alla Casa Bianca

“The Boss” Bruce Springsteen ha ricevuto la National Medal Of Arts, la più importante onorificenza assegnata dal governo americano ai rappresentanti dell’arte. A consegnarla, durante una cerimonia nella East Room della Casa Bianca, è stato il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Springsteen è stato premiato per “i suoi straordinari contributi alla raccolta di canzoni americane e per essere il ‘Boss’ uno dei più grandi interpreti e narratori”. Nelle motivazioni si legge che “la musica di Bruce Springsteen celebra i nostri trionfi, guarisce tutte le ferite e ci dà speranza catturando lo spirito inflessibile di ciò che significa essere americani. Tra gli altri artisti premiati anche Julia Louis-Dreyfus e Gladys Knight.

