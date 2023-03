L'ex presidente americano chiama a raccolta i suoi sostenitori: "Riprendiamoci il Paese"

Donald Trump ha affermato in un post sul social Truth che sarà arrestato martedì. Trump ha scritto che “fughe di notizie illegali” dall’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan indicano che “il candidato repubblicano ed ex presidente degli Stati uniti d’America, verrà arrestato martedì della prossima settimana”.

Il procuratore di New York sta valutando le accuse mosse contro Trump in un’indagine sul denaro pagato alle donne che avevano affermato di aver avuto incontri sessuali con l’ex presidente per ottenere il loro silenzio.

Il tycoon ha poi esortato i suoi sostenitori a “protestare” e a “riprendere la nostra nazione”. Il messaggio, pubblicato sul social Truth ripete le fake news sui brogli durante le elezioni presidenziali del 2020 ed evoca il messaggio che precedette l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. L’ex presidente non ha fornito alcun dettaglio su come fosse a conoscenza del previsto arresto.

Il ritorno su Facebook dopo due anni

Una notizia che arriva all’indomani del ritorno su Facebook del tycoon dopo la ‘cacciata’ di oltre due anni fa. “Sono tornato!“, ha scritto in un post l’ex presidente, dopo che il suo account era già stato riattivato alcune settimane fa. Il tycoon ha anche postato una vecchia clip video nella quale dice, “Scusate se vi ho fatto aspettare. Affari complicati”. Lo stesso video è stato postato da Trump su YouTube, che ha sbloccato il suo account.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata