Il tycoon ha chiuso la convention dei repubblicani

Donald Trump, nel discorso di chiusura della convention dei conservatori alle porte di Washington, attacca l’attuale presidente americano. “Cacceremo Joe Biden dalla Casa Bianca, dobbiamo finire quello che abbiamo iniziato”, ha detto il tycoon che ha aggiunto: “Assisteremo a questa battaglia fino alla vittoria finale”. Poi la promessa in caso di rielezione: “Metterò fine alla guerra in Ucraina in un giorno”.

