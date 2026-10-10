Il Premio Nobel per la Pace Navi Pillay: “Sanzioni Usa alla Cpi inaudite e inaccettabili”

Proseguono le tensioni dopo le sanzioni varate dagli Stati Uniti nei confronti della Corte penale internazionale. Decisione presa dal presidente Donald Trump in seguito al Premio Nobel per la Pace 2026 conferito alla giurista sudafricana Navi Pillay. “C’è grande tensione e preoccupazione riguardo alla sopravvivenza dei tribunali internazionali, in particolare della Corte penale internazionale dell’Aia” e “la cosa grave è che un Paese ha annunciato sanzioni contro i giudici proprio per i provvedimenti giudiziari da loro emessi. È un fatto inaudito, inaccettabile“, ha detto Pillay in collegamento video durante un evento al Nobel Peace Center di Oslo.

Trump: “La vittoria di Pillay è una macchia per la Norvegia”

Il leader della Casa Bianca ha definito la vittoria della giurista come “macchia indelebile sulla Norvegia”. “Gli Stati Uniti d’America, rappresentati da me come vostro presidente, avrebbero dovuto ricevere il Premio Nobel per la Pace, ma non l’hanno fatto”, ha scritto il tycoon su Truth. “Il Premio Nobel per la Pace è stato per sempre screditato da una manciata di ideologi radicali che sono anti-democrazia e nemici della civiltà!“. “Non so cosa abbia fatto la donna”, ha detto ancora Trump rimarcando: “Ho risolto otto guerre” e per questo “avrei dovuto vincere otto Premi Nobel per la Pace, non solo uno”.

Donald Trump (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Kallas: “Ue pronta ad agire in difesa della Cpi”

Sulla questione è intervenuta anche l’Unione europea che ha criticato le sanzioni Usa contro la Cpi. L’Alta rappresentate dell’Ue Kaja Kallas ha avvertito che “Bruxelles è pronta ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che la Corte continui a operare efficacemente e ad assolvere il suo mandato indispensabile”. “Attacchi o minacce contro la Corte, i suoi funzionari eletti, il personale e coloro che collaborano con essa, compresi i rappresentanti della società civile e i fornitori di servizi, sono inaccettabili“.