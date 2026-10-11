Home > Spettacoli > È morta Wilma De Angelis, la pioniera dei programmi di cucina aveva 96 anni

Conduttrice televisiva e cantante molto amata, nel 1960 si è classificata al terzo posto al Festival di Sanremo

E’ morta all’età di 96 anni Wilma De Angelis, cantante e conduttrice televisiva. Attiva dal 1956 è riuscita ad affermarsi non solo nel mondo della televisione, ma anche in quello della musica, essendo una cantante davvero molto amata. Nel 1960 partecipa al Festival di Sanremo con la canzone “Quando vien la sera” e, successivamente, a Canzonissima, dove conquista tutti con “La ruota dell’amore”. Nel 1961 è di nuovo a Sanremo, il suo brano “Patatina”.

Wilma De Angelis (Foto di archivio LaPresse)

In seguito ad una fortunata idea, insieme all’amico Paolo Limiti, nel 1979 su Telemontecarlo nasce una collaborazione artistica che la vedrà conduttrice per anni di alcune rubriche culinarie. Limiti, in quegli anni direttore artistico di rete e autore di un programma in onda tutti i giorni nel palinsesto della rete, le offre di condurlo. Per Wilma dunque inizia una nuova esperienza nella conduzione televisiva con “Telemenù” in seguito diventato “Sale, pepe e fantasia”, che andrà in onda per diciotto anni consecutivi, anche con una collocazione all’interno del salotto di Luciano Rispoli, “Tappeto volante”.

Inoltre propone format diversi in tale tematica come “La spesa di Wilma”, “Complimenti allo chef”, “A pranzo con Wilma”, dove la cantante-conduttrice, ospita ed intervista numerosi vip dello spettacolo e della politica; riprendendo il format “Pranzo in TV” ideato e condotto proprio da Rispoli per la Rai nei primi anni ottanta.

Wilma De Angelis è stata presente anche nel cast del programma “Domenica In” 2010-2011. Nel 2012 torna in cucina su La7 come ospite ne “I menù di Benedetta”. Negli anni successivi conduce telepromozioni in coppia con Giorgio Mastrota. Venerdì 19 maggio 2017 partecipa a “I migliori anni” condotto da Carlo Conti cantando “Quando vien la sera”, brano con cui si era classificata al terzo posto al Festival di Sanremo del 1960. In questa occasione viene anche festeggiata per i 65 anni di carriera raggiunti.