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venerdì 9 ottobre 2026

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Nobel per la Pace 2026 alla giurista sudafricana Navanethem Navi Pillay

Nobel per la Pace 2026 alla giurista sudafricana Navanethem Navi Pillay
Navanethem ‘Navi’ Pillay (Martial Trezzini/Keystone via AP, File)
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È stata giudice della Corte penale internazionale

Il premio Nobel per la Pace 2026 è stato assegnato a Navanethem ‘Navi’ Pillay, giurista sudafricana ed ex Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Lo ha annunciato il Comitato norvegese per il Nobel, sottolineando che il riconoscimento intende ricordare come lo Stato di diritto, a livello nazionale e internazionale, rappresenti il fondamento del sistema creato per garantire la pace e risolvere i conflitti senza ricorrere alla violenza.

Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale penale internazionale per il Ruanda e della Corte penale internazionale, prima di guidare l’Alto commissariato Onu per i diritti umani dal 2008 al 2014. “La pace richiede giustizia“, ha affermato il Comitato, rendendo omaggio a una personalità che “con coraggio e integrità eccezionali ha aperto la strada a un ordinamento giuridico globale più completo”. Secondo il Comitato, Pillay ha svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità e il genocidio siano perseguiti penalmente. 

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