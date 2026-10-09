Nobel per la Pace 2026 alla giurista sudafricana Navanethem Navi Pillay

Il premio Nobel per la Pace 2026 è stato assegnato a Navanethem ‘Navi’ Pillay, giurista sudafricana ed ex Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Lo ha annunciato il Comitato norvegese per il Nobel, sottolineando che il riconoscimento intende ricordare come lo Stato di diritto, a livello nazionale e internazionale, rappresenti il fondamento del sistema creato per garantire la pace e risolvere i conflitti senza ricorrere alla violenza.

Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale penale internazionale per il Ruanda e della Corte penale internazionale, prima di guidare l’Alto commissariato Onu per i diritti umani dal 2008 al 2014. “La pace richiede giustizia“, ha affermato il Comitato, rendendo omaggio a una personalità che “con coraggio e integrità eccezionali ha aperto la strada a un ordinamento giuridico globale più completo”. Secondo il Comitato, Pillay ha svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità e il genocidio siano perseguiti penalmente.