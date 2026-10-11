Attacco all'aeroporto di Riad, terminal danneggiati: le immagini all'interno dello scalo

L’aeroporto internazionale di Riad, in Arabia Saudita, sabato è stato colpito da un attacco missilistico che ha causato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. I video, analizzati da Associated Press e diffusi sui social, mostrano quelli che sembrano essere i danni all’interno di un terminal oltre al fumo che si alza dallo scalo della capitale saudita. Sarebbero stati presi di mira in particolare i terminal 3 e 4, destinati ai voli nazionali. Gli Houthi, gruppo di ribelli dello Yemen, sostenuti dall’Iran, hanno rivendicato il raid. La forte escalation su questo nuovo fronte di guerra minaccia di comportare un maggiore coinvolgimento militare degli Stati Uniti, con Donald Trump che ha dichiarato di stare valutando la possibilità di unirsi alla lotta contro gli Houthi.