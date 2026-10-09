Trump contro il Nobel per la pace a Navi Pillay: “Odia Usa e Israele”. Washington vara sanzioni contro la Cpi

Il presidente Usa Donald Trump critica duramente l’assegnazione del Premio Nobel per la Pace a Navi Pillay, definita “una odiatrice di Usa e Israele e gli Stati Uniti” e l’amministrazione di Washington ha imposto nuove e ampie sanzioni contro la Corte penale internazionale. La giurista sudafricana aveva accusato Israele di aver commesso un genocidio nella Striscia di Gaza, nel settembre 2025, nel suo ruolo di presidente della Commissione internazionale indipendente d’inchiesta dell’Onu sui Territori palestinesi occupati e Israele.

Trump condivide post su Nobel a Pillay: “Odia Usa e Israele”

Trump, ha condiviso su Truth un post di @’Shoenlaw’, account dello studio legale che fa capo a David Schoen in cui si critica l’assegnazione del premio Nobel per la Pace a Navi Pillay. “Oggi il Comitato per il Nobel si è screditato in modo irreparabile e ha svilito il Premio Nobel per la Pace, un tempo prestigioso, assegnandolo a Navi Pillay delle Nazioni Unite”, si legge nel post dove la vincitrice del Nobel viene definita una “odiatrice dichiarata” degli Usa e di Israele. “Nel suo ruolo ha celebrato i terroristi e premiato Hamas. Ha condotto una ‘indagine fasulla’, sostenendo di aver accertato che Israele ha commesso un genocidio e sollecitando un procedimento giudiziario. Non ha alcuna credibilità in nessun ambito serio e non ha mai fatto nulla per promuovere la pace. Anzi, ha fatto esattamente il contrario”, si legge ancora. “Ma cosa ci si poteva aspettare da un comitato che in passato ha assegnato il premio per la pace, un tempo tanto ambito, a Yasser Arafat?”, recita il post.

Amministrazione Usa impone sanzioni alla Corte penale internazionale

L’amministrazione di Washington ha imposto nuove e ampie sanzioni contro la Corte penale internazionale (Cpi), accusata dagli Stati Uniti di essere politicizzata e di aver tentato di perseguire ingiustamente cittadini americani e israeliani per crimini di guerra. Il segretario di Stato Marco Rubio ha annunciato le misure poco dopo l’assegnazione del Premio Nobel per la pace alla procuratrice sudafricana Navi Pillay, che aveva guidato indagini su possibili imputazioni a carico di militari statunitensi per le operazioni in Iraq e Afghanistan. La decisione, tuttavia, risaliva a ben prima dell’annuncio del Nobel. “Vieteremo le transazioni con questa Corte fuorilegge, privandola delle sue risorse e paralizzando la sua capacità di agire contro di noi”, ha dichiarato Rubio in un videomessaggio pubblicato sui social media. “Gli Stati Uniti e il popolo americano non sono soggetti alla giurisdizione di questa falsa Cpi”.

Blocco a beni della Cpi nelle giurisdizioni statunitensi

Le sanzioni bloccano tutti gli eventuali beni della Corte penale internazionale (Cpi) in quanto istituzione presenti nelle giurisdizioni statunitensi e fissano un termine di sei mesi entro il quale le aziende e i cittadini statunitensi che intrattengono rapporti d’affari con la Corte dovranno porvi fine. Rubio ha affermato che sia i repubblicani sia i democratici nutrono profonde riserve nei confronti della Corte, istituita per perseguire i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità che altrimenti potrebbero non essere affrontati dalle parti coinvolte. “Entrambi i partiti concordano su questo punto, ma soltanto il presidente Trump ha la determinazione necessaria per intraprendere le azioni indispensabili a porre fine a questa minaccia una volta per tutte”, ha dichiarato Rubio. “O la Cpi porrà fine alle sue minacce, oppure saremo noi a porre fine alla Cpi”. Rubio ha aggiunto che gli Stati Uniti si aspettano che i loro alleati aderiscano alle misure contro la Cpi. Tra questi figurano numerosi Paesi europei membri della Nato e il Giappone.”Ci aspettiamo che i nostri alleati, molti dei quali fanno parte della Cpi e si affidano ai militari statunitensi per la propria difesa, mettano sotto controllo questa Corte fuori controllo”, ha dichiarato. “Se non lo faranno, gli Stati Uniti proseguiranno la loro campagna per smantellare la Cpi, pezzo dopo pezzo, finché gli americani non saranno più esposti a minacce”.

Netanyahu loda Trump su sanzioni a Cpi: “Non è un tribunale”

“Mi congratulo con il presidente Trump e con il segretario Rubio per aver preso questa decisione cruciale di sanzionare la Cpi”. Lo ha scritto su X il premier israeliano, Benjamin Netanyahu. “La Cpi non è un tribunale – ha aggiunto – è un organismo politico che rappresenta una minaccia mortale per le democrazie che rispettano la legge in tutto il mondo e per l’idea stessa di sovranità nazionale. Grazie per la vostra leadership.

Ue: “Sanzioni alla Cpi deplorevoli, pronti ad adottare misure”

L’Unione europea “ha sempre sostenuto la Corte penale internazionale (Cpi). È profondamente deplorevole che gli Stati Uniti abbiano annunciato l’intenzione di imporre sanzioni. L’Ue collaborerà strettamente con la Cpi per garantirne la continua ed efficace operatività. Restiamo inoltre impegnati a lavorare con tutti i 125 Stati parte dello Statuto di Roma per preservarne e rispettarne l’indipendenza, affinché la Corte possa proseguire la sua missione fondamentale”. Lo si legge in una nota della Commissione europea. “Poiché – si legge ancora – è previsto un periodo di sei mesi prima che le misure diventino applicabili, vi è margine per il dialogo. L’Ue è pronta ad adottare tutte le misure necessarie per consentire alla Corte di svolgere il proprio lavoro – sia nell’indagare e perseguire i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità, sia nel tutelare gli interessi degli operatori dell’Ue all’interno del mercato unico”.

Cpi: “Sanzioni sono attacco allo Stato di diritto”

La Corte penale internazionale ha contestato le sanzioni annunciate dall’amministrazione americana nei suoi confronti. “È un tentativo di ostacolare il corso della giustizia e di impedire alla Corte di svolgere il compito per cui è stata istituita”, ha dichiarato il tribunale in una nota. “È un attacco allo Stato di diritto e alle fondamenta stesse dell’ordinamento giuridico internazionale, che colpisce il principio fondamentale secondo cui nessuno è al di sopra della legge”. La presidente della Corte penale internazionale, Tomoko Akane, cittadina del Giappone, ha dichiarato che il tribunale “continuerà a svolgere pienamente il proprio mandato, con indipendenza e imparzialità, agendo esclusivamente sulla base della legge e delle prove, nell’interesse delle innumerevoli vittime di gravi crimini”. Akane ha inoltre rivolto un appello agli altri Stati membri della Corte affinché forniscano il loro sostegno. “Non si tratta soltanto di difendere una singola istituzione, ma di salvaguardare l’ordine internazionale fondato sullo Stato di diritto”.

Italia e altri 7 Paesi contro sanzioni a Cpi: “Incrollabile sostegno a Corte”

In una dichiarazione congiunta i ministri degli Esteri di Canada, Danimarca, Germania, Francia, Italia, Giappone, Paesi Bassi e Regno Unito ribadiscono “il nostro continuo e incrollabile sostegno all’indipendenza, imparzialità e integrità della Cpi. “In qualità di convinti sostenitori della Corte Penale Internazionale, esprimiamo il nostro rammarico e la nostra ferma opposizione all’annuncio delle sanzioni che gli Stati Uniti intendono imporre alla Corte”, si legge ancora. “Prendiamo atto con soddisfazione del lavoro svolto dalla Corte per prepararsi all’adozione di tali misure, affinché possa continuare ad adempiere al proprio mandato ai sensi dello Statuto di Roma, e ribadiamo il nostro incondizionato sostegno affinché la Corte possa farlo”. “Tuttavia – viene sottolineato – se venissero applicate, tali sanzioni avrebbero un impatto significativo sull’attività della Corte, sul suo personale e sulle loro famiglie. Lavorano ogni giorno per assicurare alla giustizia i responsabili dei più gravi crimini internazionali e per sostenere le loro vittime”. “Rimaniamo uniti nel nostro sostegno alla Corte Penale Internazionale e determinati a portare avanti un dialogo costruttivo e inclusivo con gli Stati non Parte dello Statuto di Roma, in vista dell’Assemblea degli Stati membri che si terrà nel dicembre 2026. Continueremo a lavorare insieme per sostenere l’importante operato della Corte, difendere il sistema internazionale basato sulle regole e promuovere la responsabilità”, conclude la nota.