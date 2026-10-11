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domenica 11 ottobre 2026

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Sassuolo-Milan 1-1, Odenthal risponde a Rabiot

Sassuolo-Milan 1-1, Odenthal risponde a Rabiot
Cas Odenthal festeggia il gol dell’1-1 nel match tra Sassuolo e Milan, Reggio Emilia, 11 ottobre 2026 (Photo by Massimo Paolone/LaPresse)
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Aquilani ferma la corsa di Amorim. I rossoneri salgono a 12 punti, agganciando momentaneamente il Cagliari al quarto posto

Il Milan viene fermato dal Sassuolo per 1-1 a Reggio Emilia, nella gara valida per la sesta giornata di serie A.

Vantaggio rossonero al 63′ con Modric che serve un pallone filtrante per Rabiot, che fa centro sul primo palo superando Muric da posizione angolata. L’1-0 del Diavolo, però, dura pochi minuti: al 68′, sugli sviluppi di un corner basso battuto da Lauriente, il pallone carambola in area rossonera fino ad arrivare a Odenthal, che firma il suo secondo gol stagionale in una mischia nell’area piccola. La squadra di Amorim resta imbattuta e sale a 12 punti agganciando momentaneamente il Cagliari al quarto posto, mentre i neroverdi di Aquilani si portano a 8 punti, in decima posizione. 

Sassuolo-Milan 1-1, il tabellino

Gol: 63′ Rabiot (M), 68′ Odenthal (S)

Sassuolo (4-3-3): Muric; Van der Brempt (79′ Cinquegrano), Caleta-Car, Leysen (26′ Odenthal), Doig; Adzic (60′ Thorstvedt), Matic (79′ Lipani), Bakola; Berardi, Esposito (60′ Bowie), Laurienté. All. Aquilani.

Milan (4-4-1-1): Maignan; Gila, Gabbia (20′ De Winter), Pavlovic, Estupinan (46′ Modric); Chukwueze (85′ Hutchinson), Musah (78′ Jashari), Rabiot, Moreira; Pulisic (78′ Cisse); Ramos. All Amorim

Arbitro: Fourneau

Ammoniti: Estupinan, De Winter, Ramos, Pavlovic, Thorsvedt

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