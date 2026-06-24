Caldo record in Francia, in Italia 18 città con bollino rosso

In Francia è stato registrato il giorno più caldo di sempre. Lo ha reso noto Météo-France. Mercoledì 24 giugno è stato battuto il record stabilito appena 24 ore prima. Martedì infatti la temperatura media del Paese ha toccato i 29,9°, mentre mercoledì pomeriggio ha raggiunto i 29,97°.

Regno Unito, registrata la temperatura di giugno più calda di sempre

Record anche nel Regno Unito dove è stato registrato il giorno di giugno più caldo di sempre. Battuto il primato del 1976, durante una delle più celebri ondata di calore. Secondo il Met Office, il servizio meteorologico del Paese, a Charlwood, nel Surrey, è stata rilevata una temperatura di 35,7°. La temperatura massima mai registrata nel Regno Unito è di 40,3°, raggiunta nel luglio 2022.

Spagna, 108 vittime per cause legate al caldo

Allarme pure in Spagna. Secondo i dati del Sistema di monitoraggio della mortalità giornaliera (MoMo) dell’Istituto di salute Carlos III, in Spagna da domenica, giorno in cui è iniziata l’ondata di caldo, sarebbero morte 108 persone per cause legate alle alte temperature. Otto persone hanno perso la vita domenica, 34 il lunedì e 66 martedì.

Nel conteggio rientrano anche persone affette da patologie pregresse le cui condizioni di salute sono state aggravate dal caldo estremo. Martedì le temperature hanno raggiunto il picco nel Paese iberico, con la località di Llodio, nei Paesi Baschi, che ha registrato 43,6 °C. Oggi continua l’allerta in tutte le regioni spagnole, ad eccezione delle Canarie, con il livello rosso lungo il litorale di Cantabria e Paesi Baschi per temperature superiori ai 40°.

Venerdì 18 città con bollino rosso in Italia

Anche l’Italia è stretta nella morsa del caldo e crescono le città col bollino rosso. L’ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute mostra infatti un crescendo di città con il massimo livello di allerta per il caldo: 16 per mercoledì 24 giugno (Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo), 17 per giovedì 25 giugno con l’inserimento di Bari. Diventeranno 18 venerdì 26 giugno con l’aggiunta di Genova.