Enzo Maresca nuovo allenatore del Manchester City, il Chelsea: “Delusi”

Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City. La notizia, nell’aria da settimane dopo l’addio in primavera di Pep Guardiola, è stata ufficializzata dal club inglese in una nota. Il manager italiano ha firmato un contratto triennale, fino all’estate del 2029.

Le parole di Maresca

“Il Manchester City è un club che conosco molto bene, avere la possibilità di allenare questa squadra è un’opportunità straordinaria per me – ha dichiarato l’ex tecnico del Chelsea – Il City è una società fantastica, gestita in modo impeccabile. Tutto ciò che fanno è innovativo, pianificato e mirato. Per un allenatore questa è una situazione ideale. Mi offre la stabilità di cui ho bisogno per svolgere il mio lavoro in modo efficace. Sarà la mia terza esperienza qui, conosco il club, conosco le esigenze e le aspettative. La qualità delle persone che lavorano qui è ciò che rende questa società così speciale, voglio ringraziarle per la fiducia che hanno riposto nelle mie capacità. Non vedo l’ora di iniziare ad allenare. Voglio vincere, giocare un buon calcio e goderci la pressione nel rappresentare il City”.

Maresca ha allenato nel settore giovanile dei Citizens nella stagione 2020/21 ed è stato assistente di Guardiola nel 2022/23, l’anno del ‘triplete’ con la vittoria di Premier League, FA Cup e Champions League. “Enzo è una persona che ha sempre cercato opportunità per mettersi alla prova e avere successo nella sua carriera da allenatore. Porta con sé una personalità, una passione e un’intelligenza perfettamente in linea con le nostre esigenze – ha evidenziato Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City – Il suo ritorno in un’organizzazione che condivide appieno la sua ambizione e la sua sete di successo rappresenta quindi un naturale passo in avanti sia per lui che per la società. Enzo eredita una squadra e un’organizzazione calcistica perfettamente adatte a rispecchiare e far evolvere il suo stile di gioco, e non vediamo l’ora di vedere l’impatto che potrà avere nel consolidare ulteriormente i successi del club. Bentornato a casa, Enzo”. “Enzo è stato il candidato migliore tra quelli che abbiamo valutato – ha sottolineato l’ad dei Citizens Ferran Soriano – Conosciamo la sua personalità e la sua visione di come si dovrebbe giocare a calcio. E’ un uomo di integrità, carisma e passione. Oltre ai successi ottenuti al Chelsea e al Leicester, il suo curriculum al City parla da sé. Ha gestito la nostra squadra giovanile distinguendosi ed è stato un elemento chiave nella storica stagione del Triplete. Faremo in modo che riceva tutto il necessario per avere successo e non vediamo l’ora di vedere il suo impatto positivo sulla prossima fase di crescita del club”.

The man for the occasion 😮‍💨 pic.twitter.com/2SUz05uByV — Manchester City (@ManCity) June 29, 2026

Enzo Maresca, la carriera

Enzo Maresca, 46 anni, arriva sulla panchina del City dopo l’esperienza al Chelsea, terminata all’inizio del 2026. Tra le squadre allenate in Premier League dall’ex centrocampista anche il Leicester, dal giugno 2023 fino al giugno dell’anno successivo. Quello al City per Maresca è di fatto un ritorno: nel 2020 infatti era stato ingaggiato dalla squadra di Manchester come allenatore della Elite Development Squad, poi ancora nel luglio 2022 nello staff della prima squadra, allenata da Pep Guardiola. Tra le due esperienze inglesi, la parentesi come tecnico del Parma, appena retrocesso in Serie B.

La nota polemica del Chelsea

Dopo l’annuncio di Maresca al Manchester City è arrivata una nota del Chelsea, che parla proprio del suo ex allenatore, e che rivela alcuni retroscena dell’addio del tecnico italiano avvenuto nel gennaio scorso. “Il Chelsea è consapevole che la stagione 2025/26 sia stata estremamente deludente per il Club e i suoi tifosi. Uno dei fattori principali che ha contribuito a questo risultato è stato il disagio causato dai cambiamenti che il Club è stato costretto ad apportare alla carica di allenatore durante il periodo natalizio. Alla luce dei recenti sviluppi, riteniamo importante spiegare ai nostri tifosi cosa sia accaduto e perché il nostro ex allenatore abbia lasciato il Club il 1° gennaio 2026″, si legge nel comunicato della squadra inglese. “Nell’autunno dello scorso anno, il Club è stato informato dal nostro ex allenatore della possibilità che gli venisse offerta l’opportunità di succedere a Pep Guardiola alla fine della stagione. Ci è apparso chiaro che il suo forte desiderio fosse proprio quello di succedere a Guardiola e che fosse pienamente determinato a perseguire tale opportunità, nonostante fosse vincolato da un contratto a lungo termine che non aveva il diritto di rescindere. Nel dicembre 2025, il nostro allenatore si è dimesso in modo inaspettato e improvviso dalla sua carica. Ovviamente, ci siamo sentiti delusi poiché ritenevamo che la sua mente e il suo cuore fossero concentrati su un altro club e su un’altra opportunità, nonostante fosse arrivato al Chelsea solo l’anno prima”, prosegue la nota.

Club statement. — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 29, 2026

L’indennizzo del City al Chelsea

“Nessun club vuole cambiare allenatore a metà stagione. Tuttavia, alla luce della sua decisione di non continuare ad adempiere alle proprie responsabilità fino alla fine della stagione, il Club non ha avuto altra scelta che tutelare i nostri giocatori, i nostri tifosi e lo stemma, accettando le sue dimissioni. Date le circostanze e in considerazione del reciproco rispetto tra i club, è stato raggiunto un accordo riservato con il Manchester City, che prevede il pagamento di un indennizzo. È stato inoltre raggiunto un accordo riservato con l’ex allenatore, in base al quale questi verserà un indennizzo. In vista della prossima stagione, in Xabi Alonso abbiamo un allenatore dotato di una mente calcistica eccezionale e che è un professionista di altissima integrità. Possiede tutte le qualità necessarie per garantire il successo che i tifosi del club meritano e si aspettano”, conclude il comunicato.

Maresca: “Chiedo scusa al Chelsea, ho causato problemi al club”

“Ho causato problemi al club e me ne scuso”. Così Enzo Maresca, nuovo tecnico del Manchester City, in risposta alla nota del Chelsea – la sua ex squadra – che lo ha accusato di aver annunciato in autunno, nel bel mezzo della stagione, l’intenzione di prendere il posto di Pep Guardiola sulla panchina dei Citizens. “Non era mia intenzione né mio desiderio”, ha aggiunto l’allenatore italiano dichiarando di essere “entusiasta” di andare a far parte del City.