Caldo record in Europa, morti in Francia. A Londra 35°C

Maggio con temperature da agosto: è l’ondata di caldo che sta investendo gran parte d’Europa. A fare i conti con le temperature tropicali non è solo l’Italia: in Francia e Gran Bretagna, il caldo ha presentato un bollettino ben più serio. In Francia, secondo le autorità, sono almeno 7 le morti correlate all’ondata di calore degli ultimi giorni. Un decesso in Regno Unito, dove lunedì si è registrato il giorno di maggio più caldo di sempre. In Italia, mercoledì salgono a 15 le città con bollino arancione. Tra queste, Firenze, in cui la situazione andrà peggiorando nei prossimi giorni, fino ad arrivare a un’allerta rossa prevista per giovedì 27. Di fronte a questi eventi metereologici estremi, si moltiplicano i consigli degli esperti. Tra le raccomandazioni del Ministero della Salute: evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua, ridurre l’attività fisica all’aperto e favorire il raffreddamento del corpo e degli ambienti domestici.

Gran Bretagna, ‘notte tropicale’ a Londra: muore 13enne in bacino idrico

Tra lunedì e martedì, Londra ha registrato una rara ‘notte tropicale‘, ovvero una notte in cui la temperatura non scende sotto i 20°. Un ragazzino di 13 anni è morto ieri dopo essere finito in difficoltà in un bacino idrico a Halifax, nel nord dell’Inghilterra, secondo quanto riferito dalla polizia. Questo tipo di incidenti vengono considerati come decessi legati alle temperature elevate. Lunedì è stato il giorno di maggio più caldo mai registrato nel Regno Unito, con la temperatura che ha raggiunto i 34,8° a Kew Gardens a Londra, superando il precedente record di 32,8°, stabilito nel 1922 e nel 1944. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere un incendio di sterpaglie che ha provocato colonne di fumo da Arthur’s Seat, la collina rocciosa che domina Edimburgo. L’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito ha emesso un allarme sanitario di livello ‘ambra’ (equivalente alla nostra allerta arancione) per gran parte del Paese fino a mercoledì mattina, avvertendo di un potenziale rischio per la salute, in particolare tra gli anziani, nelle ore più calde della giornata.

Francia, autorità: “Almeno 7 morti legati a ondata di caldo“

La portavoce del governo francese, Maud Bregeon, ha parlato di “sette morti”, tra cui “almeno cinque annegamenti”, legati all’ondata di caldo che ha investito la Francia negli ultimi giorni. “Quello che posso dire oggi è che ci sarebbero sette morti direttamente o indirettamente collegate al caldo“, ha detto Bregeon a TF1, aggiungendo che “tutto questo dovrà essere chiarito al termine dell’ondata di caldo che stiamo vivendo oggi”. La portavoce del governo ha anche menzionato “decessi legati al caldo estremo durante eventi sportivi”. L’emittente Bfmtv riporta anche un ottavo decesso, avvenuto nella regione del Basso Reno. A fare i conti con il caldo a Parigi, ci sono anche i tennisti che in queste ore stanno calcando i campi del Roland Garros, in cui la percezione dei 31°C è resa peggiore dal 60% di umidità. Il tennista canadese Gabriel Diallo ha avuto un colpo di calore che lo ha costretto a ritirarsi dal march contro James Duckworth e anche una raccattapalle si è sentita male.