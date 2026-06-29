Allianz, Fondazione Umana Mente: 1^ edizione balneare ‘Hol4All’, vacanza inclusiva

La Fondazione Allianz Umana Mente, principale espressione delle iniziative di responsabilità sociale del Gruppo Allianz in Italia, ha organizzato dal 14 al 18 giugno presso il TH Marina di Sibari, resort sulla costa della Calabria ionica, la prima edizione al mare di Hol4All, forma sintetica di ‘Holiday for All – una vacanza per tutti‘, il progetto nato per offrire esperienze di vacanza accessibili e inclusive a bambini e ragazzi con disabilità complessa o malattie rare insieme alle loro famiglie. Lo comunicano in una nota la Fondazione e Allianz. L’iniziativa, realizzata con il patrocinio della Regione Calabria, ha visto la collaborazione dell’Associazione Insieme a Te per rendere accessibile per la prima volta l’esperienza del mare alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

L’appuntamento di Sibari – prosegue la nota – ‘rappresenta un tappa storica per il progetto: dopo la speciale edizione nel 2023 all’Isola d’Elba, dedicata esclusivamente ai siblings, ovvero i fratelli e le sorelle di persone con disabilità, quest’anno per la prima voltaHol4All ha porta to la propria esperienza inclusiva in una località balneare, ampliando ulteriormente le opportunità di partecipazione e benessere per le famiglie coinvolte. Dopo aver sviluppato negli anni un modello consolidato di vacanze accessibili in montagna e nelle località sciistiche, il progetto ha avviato una nuova fase del proprio percorso, portando l’inclusione in un contesto che per molte famiglie continua a rappresentare una sfida complessa da affrontare’.“Hol4All nasce per permettere alle famiglie di vivere esperienze che spesso risultano difficili o addirittura impossibili da organizzare in autonomia ”, ha dichiarato Maurizio Devescovi, Presidente della Fondazione Allianz Umana Mente. “Siamo particolarmente orgogliosi di aver porta to per la prima volta in un contesto balneare un’iniziativa costruita intorno ai bisogni delle famiglie. Rendere accessibile anche il mare significa abbattere nuove barriere e offrire alle famiglie occasioni di serenità, relazione e condivisione che troppo spesso vengono negate”.

La Fondazione Allianz Umana Mente, principale espressione delle iniziative di responsabilità sociale del Gruppo Allianz in Italia, ha organizzato dal 14 al 18 giugno presso il TH Marina di Sibari, uno dei più bei resort sulla costa della Calabria ionica, la prima edizione al mare di Hol4All, forma sintetica di “Holiday for All – una vacanza per tutti”, il progetto nato per offrire esperienze di vacanza accessibili e inclusive a bambini e ragazzi con disabilità complessa o malattie rare insieme alle loro famiglie. L’appuntamento di Sibari rappresenta una tappa storica per il progetto: dopo la speciale edizione nel 2023 all’Isola d’Elba, dedicata esclusivamente ai siblings, ovvero i fratelli e le sorelle di persone con disabilità, quest’anno per la prima voltaHol4All ha porta to la propria esperienza inclusiva in una località balneare, ampliando ulteriormente le opportunità di partecipazione e benessere per le famiglie coinvolte. Dopo aver sviluppato negli anni un modello consolidato di vacanze accessibili in montagna e nelle località sciistiche, il progetto ha avviato una nuova fase del proprio percorso, portando l’inclusione in un contesto che per molte famiglie continua a rappresentare una sfida complessa da affrontare.“Hol4All nasce per permettere alle famiglie di vivere esperienze che spesso risultano difficili o addirittura impossibili da organizzare in autonomia”, ha dichiarato Maurizio Devescovi, Presidente della Fondazione Allianz Umana Mente. “Siamo particolarmente orgogliosi di aver porta to per la prima volta in un contesto balneare un’iniziativa costruita intorno ai bisogni delle famiglie. Rendere accessibile anche il mare significa abbattere nuove barriere e offrire alle famiglie occasioni di serenità, relazione e condivisione che troppo spesso vengono negate”.

A Sibari 13 famiglie e 15 bambini e giovani con disabilità

L’edizione di Sibari, che ha visto ospitate tredici famiglie e quindici bambini e giovani con disabilità, si è svolta con il patrocinio della Regione Calabria, che ha riconosciuto il valore sociale e inclusivo dell’iniziativa, confermando l’attenzione del territorio verso progetti capaci di promuovere accessibilità, partecipazione e turismo inclusivo. ‘Siamo orgogliosi di aver ospitato in Calabria la prima edizione balneare di Hol4All, un progetto che incarna i valori di inclusione e solidarietà, offrendo esperienze uniche alle famiglie con figli con disabilità ”, ha dichiarato Pasqualina Straface, Assessore della Regione Calabria con competenze in materia di inclusione sociale .“Questa iniziativa ha rappresenta to un passo significativo verso un turismo più accessibile, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni, associazioni e territorio possa abbattere barriere e creare opportunità per tutti. La Regione Calabria continuerà a sostenere progetti come Hol4All, che promuovono il diritto al benessere e alla partecipazione, valorizzando il nostro territorio come esempio di accoglienza e inclusione’.Elemento fondamentale di questa nuova esperienza è stata la collaborazione tra la Fondazione Allianz UMANA MENTE e l’Associazione Insieme a Te, realtà di riferimento a livello nazionale per l’accessibilità delle spiagge e per la promozione del diritto al mare delle persone con disabilità. Grazie alle competenze e all’esperienza maturate dall’Associazione, è stato possibile progettare e realizzare attività che hanno consentito a tutti i partecipanti di vivere in sicurezza e con piena partecipazione l’esperienza della spiaggia e del mare.L’iniziativa ha punta to inoltre a lasciare un’eredità positiva sul territorio, contribuendo a diffondere competenze, sensibilità e buone pratiche che possano favorire una crescente attenzione alle esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie all’interno del settore turistico. Un approccio che ha già caratterizzato le precedenti esperienze di Hol4All e che oggi ha trovato una nuova espressione nel contesto balneare.

‘Essere parte di questa prima esperienza al mare di Hol4All, dopo le edizioni ospitate in montagna, rappresenta per noi un’opportunità importante”, ha dichiarato Maria Debellini, Vicepresidente e Direttore Operations TH Resorts. “Negli anni abbiamo visto crescere l’attenzione verso il tema dell’accessibilità e dell’inclusione nel turismo, ma iniziative come questa dimostrano quanto sia fondamentale lavorare insieme per trasformare questi principi in esperienze concrete. Per prepara rci a questa esperienza, 40 persone – tra staff di cucina, housekeeping, reception e animazione – hanno seguito un percorso formativo di 32 ore, con lezioni teoriche e attività sul campo svolte durante la settimana insieme ai ragazzi e alle famiglie coinvolte nel progetto. Accogliere le famiglie di Hol4All significa contribuire a creare un ambiente in cui ogni persona possa vivere pienamente il tempo della vacanza, sentendosi accolta, rispettata e parte integrante della comunità’. Il programma della settimana ha previsto attività pensate per l’intero nucleo familiare: giochi e momenti ricreativi in spiaggia e in mare, laboratori artistici, attività sportive, uscite in barca a vela, momenti di confronto dedicati ai genitori e iniziative specifiche per fratelli e sorelle dei ragazzi con disabilità. Le giornate hanno visto l’alternarsi di momenti condivisi dall’intero gruppo a spazi dedicati ai diversi componenti della famiglia, con attività mirate per genitori, siblings e ragazzi con disabilità, secondo un modello che negli anni si è dimostrato particolarmente efficace nel favorire il benessere di tutti i partecipanti. Come nelle precedenti edizioni, ogni componente della famiglia ha potuto vivere spazi dedicati al proprio benessere, favorendo il recupero di energie, relazioni e momenti di normalità spesso difficili da trovare nella quotidianità. L’edizione di Sibari si è inserita nel percorso di crescita di Hol4All, che nel 2026 celebra il suo quinto anno di attività. Nato nel 2021 come progetto sperimentale, Hol4All ha progressivamente ampliato il numero di famiglie coinvolte e i contesti di intervento, trasformandosi in un modell o consolidato di inclusione e partecipazione sociale. A fine 2025 il progetto aveva già coinvolto 221 famiglie e 250 bambini e ragazzi con disabilità provenienti da tutta Italia.Nel 2023, la Fondazione Allianz Umana Mente aveva organizzato una speciale edizione del progetto all’Isola d’Elba dedicata esclusivamente ai siblings, ovvero i fratelli e le sorelle di persone con disabilità. Questa speciale sessione, ‘volutamente senza la presenza né dei genitori né delle persone con disabilità,- evidenzia la nota – ‘ha offerto uno spazio sicuro e intimo per condividere esperienze, emozioni e riflessioni. L’obiettivo era valorizzare il ruolo unico, ma spesso poco riconosciuto dei siblings, e creare un momento di ascolto e supporto reciproco, promuovendo il benessere e la consapevolezza del loro importante contributo all’interno di famiglie che vivono quotidianamente le difficoltà legate alla disabilità.Nel corso degli anni – sottolinea la nota -‘l’impatto del progetto è stato misurato attraverso un costante monitoraggio dei partecipanti. I risultati evidenziano benefici significativi sul benessere delle famiglie: la totalità dei genitori dichiara di essersi sentita meno sola durante l’esperienza, quasi tutti riportano un forte senso di sicurezza e supporto, mentre i bambini e i ragazzi con disabilità manifestano elevati livelli di coinvolgimento, felicità e partecipazione alle attività proposte. Anche negli anni più recenti, la quasi totalità delle famiglie continua a considerare Hol4All una vacanza realmente inclusiva e accessibile, evidenziando effetti positivi che proseguono ben oltre la durata della vacanza stessa’.