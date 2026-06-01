Libano, i residenti in fuga da Beirut: le strade della capitale congestionate dal traffico

Il traffico congestiona le strade nel sud di Beirut: sono i residenti che fuggono dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyhau e il ministro della Sicurezza Israel Katz hanno ordinato di attaccare il sud della capitale del Libano, rendendolo noto in una dichiarazione congiunta. La zona in pericolo è il quartiere di Dahiyeh, nella periferia meridionale, dove la milizia di Hezbollah è più radicata. L’esercito israeliano ha ricevuto l’ordine di attaccare la periferia sud il giorno dopo che le truppe avevano raggiunto il punto più interno del Libano degli ultimi 26 anni, e mentre Hezbollah lanciava razzi contro il nord di Israele.