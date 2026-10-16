Clima, presidio Fridays For Future in piazza San Babila a Milano: "Ci stiamo mobilitando in tutta Italia con determinazione"

Gli attivisti di Fridays For Future sono scesi in piazza San Babila, a Milano, per protestare contro chi non prende misure concrete contro il cambiamento climatico e lo nega. “Nonostante tutto l’ostruzionismo fatto in questi anni, il cambiamento climatico è ancora una delle più grandi sfide che l’essere umano si è ritrovato ad affrontare”, ha detto dal microfono un attivista. “Sono i combustibili fossili ad avere causato l’aumento esagerato della CO2 in atmosfera e il riscaldamento del clima. E questo è dimostrato da numerosi studi scientifici, anche se pochi ciarlatani non vogliono ammetterlo”, ha aggiunto.