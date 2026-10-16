India, migliaia in protesta a Nuova Delhi. Leader degli 'Scarafaggi' arrestato prima del corteo

In India migliaia di cittadini sono scesi in piazza a Nuova Delhi, sventolando la bandiera nazionale e chiedendo le dimissioni del presidente della Commissione elettorale nazionale, Gyanesh Kumar. Si tratta dell’ultima di una serie di manifestazioni di dissenso contro il governo del primo ministro Narendra Modi. Alla manifestazione, indetta dal movimento giovanile degli ‘Scarafaggi’, hanno partecipato giovani e anziani. Le proteste si sono intensificate a seguito di una revisione delle liste elettorali, che dallo scorso anno ha portato alla cancellazione di oltre 130 milioni di nomi. I critici sostengono che tale operazione sia motivata da ragioni politiche, che rischi di privare del diritto di voto altri milioni di persone e che abbia colpito in modo sproporzionato le minoranze, in particolare i musulmani. La Commissione elettorale e l’amministrazione di Modi negano queste accuse. Il leader degli ‘Scarafaggi’, Abhijeet Dipke, è stato fermato dalla polizia prima della manifestazione: sui propri canali social, il movimento ha diffuso le immagini dell’arresto.