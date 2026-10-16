Papa Leone XIV, Parolin: "La guarigione procede bene"

Il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, ha dichiarato che la guarigione di Papa Leone XIV sta procedendo bene, “quindi siamo contenti”. Parolin, considerato uno dei principali candidati al pontificato nel conclave che ha eletto Leone e recentemente escluso dalla successione al trono cardinalizio, ha sorpreso alcuni suggerendo precedentemente che lo stesso pontificato di Leone potrebbe dover essere “modificato” a causa del cancro. Interrogato su cosa intendesse, Parolin ha risposto “modificare in base alle sue condizioni di salute”, almeno “per quanto riguarda questo prossimo viaggio”, ha detto ai giornalisti al suo arrivo per una conferenza presso l’Ospedale Universitario Cattolico Gemelli. I medici sono ancora in attesa dei risultati degli esami per comprendere l’esatta composizione molecolare e genetica del tumore, se si è diffuso oltre il lobo polmonare e se sono necessari ulteriori trattamenti.