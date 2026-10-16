AI, Vitulano (Barilla): "Tool per velocizzare le capacità, non per sostituire le persone"

“L’adozione dell’AI per i vantaggi e i benefici che può portare è una sfida molto importante per le aziende. Capire come implementarla nel modo giusto, capire come sfruttarla per poter veramente creare produttività maggiore, soprattutto per aiutare le persone a produrre di più, e per aiutare le stesse persone a valorizzare quello che loro hanno, la loro conoscenza e e le loro capacità nei tempi che il mondo ci richiede”. Lo ha detto il Digital transformation leader di Barilla, ⁠Gianpaolo Vitulano, a margine della prima edizione di AI.DEA – Forum di Varignana a Castel San Pietro Terme (Bologna). L’AI “è un ottimo tool per velocizzare le capacità delle persone, per un vantaggio competitivo all’azienda e appunto maggiore produttività”. È un tool che “deve essere utilizzato e governato dalle persone, non può essere assolutamente una sostituzione ed essere lasciato a sé stesso”. Vitulano ha aggiunto che le aziende corrono “per cercare di essere al passo con le tecnologie, ma facciamo veramente molta fatica, perché non è facile. Ovviamente cerchiamo sempre di prepararci per affrontare il mondo e il mercato con ottimismo e con l’obiettivo di capire come beneficiarne veramente”.