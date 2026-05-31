Israele, tensione e paura tra i residenti del Nord per i missili di Hezbollah

Tensione e paura tra i residenti rimasti nel Nord di Israele, dove migliaia di persone hanno lasciato la zona, per i lanci di razzi e missili di Hezbollah dal Libano sulla Galilea ripresi a seguito del conflitto di Washington e Tel Aviv con l’Iran. Lo Stato ebraico ha risposto con pesanti raid sul paese dei cedri e una vasta operazione di terra nel sud del Libano. A Kiryat Shmona, in Galilea, sabato un nuovo lancio ha provocato danni. “E’ una farsa: questo cessate il fuoco, una farsa, una farsa. E quello che dice Trump, che sarà così, spero davvero che vada tutto bene, che prima o poi finisca”, dice un uomo. L’uso da parte di Hezbollah di droni in fibra ottica difficili da individuare si è rivelato letale per l’esercito israeliano, che fatica a reagire. Secondo Idf nelle ultime 24 ore ci sono stati quasi 200 allarmi per droni e missili in tutto il Nord del Paese.